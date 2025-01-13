اتجاه لإنشاء مركز للتطوير المهني بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، وفدًا من الجامعة الأمريكية، وذلك لبحث تفاصيل إنشاء مركز للتطوير المهني ووظيفي بالجامعة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الجامعتين، والذي يهدف إلى رفع كفاءات الطلاب وخريجي جامعة طيبة التكنولوجية وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل وفد التطوير المهني بالجامعة الأمريكية

ضم الوفد كل من الدكتورة أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة مها فخري المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة دينا الجوهري، نائب المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء المركز، بما في ذلك اختيار الموقع الأمثل له داخل حرم الجامعة، وتحديد البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها، وآليات التعاون في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم والتدريب المهني، وتزويد طلابها بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية.

وقال الدكتور زين الدين: "إن إنشاء مركز للتطوير المهني بالجامعة يمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة، وسيساهم في رفع كفاءة خريجينا وتأهيلهم لسوق العمل، كما سيعزز من مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، إذ سيقدم المركز الجديد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات، والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيوفر للطلاب فرصًا للتدريب العملي والتعرف على أحدث التقنيات".



يأتي هذا التعاون بين الجامعتين في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجامعة الأمريكية ووزارة التعليم العالي، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة من مراكز التطوير المهني في مختلف الجامعات المصرية.

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