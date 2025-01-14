الثلاثاء 14 يناير 2025
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سياسة

كيف يتم تعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية بالقانون

قانون العمل، فيتو
قانون العمل، فيتو

مع اقتراب إجازة عيد الشرطة و25 يناير تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث عن تعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات طبقا للقانون والتي تُعد استحقاقًا قانونيًا.
 

أجر يوم عمل إضافي

ويُلزم القانون أصحاب العمل بتعويض العاملين الذين يتم تشغيلهم خلال العطلات الرسمية، بمنحهم أجر يوم عمل إضافي إلى جانب الأجر الأساسي، أو تعويضهم بعطلة بديلة وفقًا لاتفاق الطرفين، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل الطارئة.


من جانبها، أصدرت وزارة العمل توجيهاتها للمنشآت والمؤسسات الخاصة لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بالعطلات الرسمية، مع التأكيد على احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة.


وتأتي هذه العطلات الرسمية لتعزيز روح الوحدة الوطنية، حيث تمثل المناسبات الدينية فرصة لتأكيد التآخي بين مختلف فئات الشعب المصري، إلى جانب كونها حقًا قانونيًا يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.


عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025

وعن باقي أيام الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية في شهر يناير 2025 وهي  إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام تتضمن ما يلي: 
الجمعة 17 يناير 2025
السبت 18 يناير 2025
الجمعة 24 يناير 2025
السبت 25 يناير 2025
موعد اجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025 , فيتو 
أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025
كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن: 
- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).
- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).
- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.
- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025
- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).
- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).
- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).
- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).
- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة. 
- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف. 
- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.
 

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