يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025.

ومن خلال التقرير تستعرض بوابة “ فيتو ”، موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025.

وبشأن موعد اجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025 ,وتتوافق إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم السبت 25 يناير 2025.

وبينما يتزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع للعديد من الموظفين، فقد يتم ترحيل الإجازة إلى يوم آخر وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025

وعن باقي ايام الاجازات والعطلات الرسمية المتبقية في شهر يناير 2025 وهي إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام تتضمن ما يلي:

الجمعة 17 يناير 2025

السبت 18 يناير 2025

الجمعة 24 يناير 2025

السبت 25 يناير 2025

موعد اجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لعام 2025 , فيتو

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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