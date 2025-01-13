الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء

ضبط تشكيل عصابى يضم
ضبط تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين

 تمكنت  أجهزة الأمن، ضبط تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء 

 

نصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء قيام 3 أشخاص "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول"– لاثنين منهم معلومات جنائية؛  بإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعائهم بقدرتهم على توفير حجوزات بعدد من الفنادق – على غير الحقيقة –  وطلب تحويل مبالغ مالية، وعدم الوفاء بذلك.

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين وتبين وجود الثالث خارج البلاد، وعُثر بحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة – لاب توب "مستخدمين فى نشاطهما الإجرامى" ).

 

 وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتيال على المواطنين الأجهزة الأمنية أمن جنوب سيناء النيابة العامة جنوب سيناء مديرية أمن جنوب سيناء نصب والإحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه في القوصية

مصرع 4 عناصر إجرامية أثناء محاولة تهريب مخدرات وأسلحة بـ14.5 مليون جنيه بأسوان

تحرير 1106 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

القبض على بطل فيديو سرقة هواتف الطلاب في شوارع الجيزة

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية