حبس تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

نصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء قيام 3 أشخاص "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول"– لاثنين منهم معلومات جنائية؛ بإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعائهم بقدرتهم على توفير حجوزات بعدد من الفنادق – على غير الحقيقة – وطلب تحويل مبالغ مالية، وعدم الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين وتبين وجود الثالث خارج البلاد، وعُثر بحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة – لاب توب "مستخدمين فى نشاطهما الإجرامى" ).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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