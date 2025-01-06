2800 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية نشا بنبروه

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية نشا مركز نبروه، واستفاد منها 2800 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين

وأكد أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية، بقرية نشا

قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واشراف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، بتسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية، بقرية نشا التابعة لمركز ومدينة نبروه، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى خيري لرعاية الحيوان ومديرية الزراعة وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة

كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها وتثقيف صحي للأطفال من الهلال الاحمر المصري فرع الدقهلية وأنشطة متنوعة لرفع الوعي لدى الأطفال.

خدمات متكاملة لـ 2800 من المواطنين في قرية نشا

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدمات متكاملة لعدد 2800 من المواطنين في قرية نشا.

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