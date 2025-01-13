تحرير 216 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

ضبط 1.5 طن أعلاف ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 216 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات

إحالة المخالفات للنيابة العامة

وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 1.5 طن أعلاف ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

حملات تموينية بالدقهلية

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

احصائية المخالفات التموينية في الحملات بالدقهلية

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت طن أعلاف، ونصف طن لب دوار الشمس، 50 كيلو لحوم ومصنعاتها، 11 اسطوانة غاز، 70 علبة سجائر، 20 لتر زيت، وتحرير 129 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 87 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، انتهاء من الإنتاج، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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