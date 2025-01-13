الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 216 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

ضبط 1.5 طن أعلاف ومنتجات وسلع متنوعة وتحرير 216 مخالفة  في حملات تموينية بالدقهلية 

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات

 

إحالة المخالفات للنيابة العامة

 وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 1.5 طن أعلاف ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

حملات تموينية بالدقهلية

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة  محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

احصائية المخالفات التموينية في الحملات بالدقهلية 

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت طن أعلاف، ونصف طن لب دوار الشمس، 50 كيلو لحوم ومصنعاتها، 11 اسطوانة غاز، 70 علبة سجائر، 20 لتر زيت، وتحرير 129 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 87 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، انتهاء من الإنتاج، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاعلان عن الأسعار الرقابة على المخابز الحملات التموينية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تموين الدقهلية تكثيف الحملات قرار محافظ الدقهلية مطابقة المواصفات مديرية تموين الدقهلية

مواد متعلقة

مسؤول أمريكي: الساعات الـ24 القادمة حاسمة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

كرتونة البيض بـ 150 جنيها، جولات لمسئولي تموين الدقهلية بسوق اليوم الواحد (فيديو وصور)

بعد العثور على عقرب داخل رغيف خبز، تحرك عاجل من تموين الوادي الجديد

تموين الشرقية: ضبط 2 طن مواد مجهولة المصدر في بلبيس

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا

سر عدم طلب بيراميدز تأجيل مباراة غزل المحلة رغم واقعة الطائرة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

إصابة 5 أشخاص فى تصادم 3 سيارات على محور الأوتوستراد

موقف عمر كمال عبد الواحد من المشاركة في لقاء الأهلي أمام الجونة

بسبب ركلة جزاء صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية

منوعات

المزيد

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلي؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

3 بدائل للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم من الفم والأنف في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

أسماء سورة الإسراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية