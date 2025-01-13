الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قطع سلاح ناري وهاربين من أحكام قضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 4 متهمين.

 

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "غير مرخص" (4 فرد محلى – عدد من الطلقات)،وتنفيذ 743حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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