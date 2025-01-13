سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بنى سويف، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية.

سقوط تشكيل عصابى نفذ 15 جريمة سرقة

كان مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميلان سيئ النية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بدائرة مركز شرطة الواسطى بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة ("الواسطى، ناصر، بنى سويف، إهناسيا" ببنى سويف، طامية بالفيوم، حدائق أكتوبر بالجيزة، البساتين بالقاهرة)، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها "المبلغ بسرقتها".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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