إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم علي طريق المنصورة دمياط

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل علي طريق المنصورة دمياط بين قريتي البرامون والبدالة بمحافظه الدقهلية.

تصادم ميكروباص وتروسيكل طريق المنصورة دمياط

تلقي اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث بوقوع حادث تصادم علي طريق دمياط واصابة 8 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث تصادم طريق المنصورة دمياط

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من:

ـ أحمد رفعت احمد، 33 سنة بكدمه بالصدر

ـ ابراهيم ناجي عبدالناصر، 23 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى

ـ عبدالفتاح سعد عبد الفتاح، 20 سنة بسحجات كدمات بالجسم

ـ عبدالمجيد احمد عبدالمجيد، 24 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى

ـ فؤاد فؤاد عبدالرؤوف،16 سنة بكدمات سحجات بالجسم

ـ احمد رضا عبدالله،22 سنة بكدمات سحجات بالجسم

ـ محمد عبدالحميد ابراهيم،18 سنة بكدمات سحجات بالجسم

ـ محمود جمال عبدالخالق، 27 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر

الدفع بـ 4 سبارات اسعاف لنقل المصابين

وتم الدفع ب 4 سيارات اسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام التخصصي بمدينة المنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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