تبدأ من 2000 جنيه، فرص الاستثمار في سبائك الفضة (صور)

ضم معرض الذهب والمجوهرات نبيو ٢٠٢٤، عددا من أصحاب العلامات التجارية المتخصصة في الفضة بأشكالها المختلفة داخل المعرض، حيث قدم المشاركون عددا كبيرا من السبائك والمشغولات الفضية داخل المعرض.

وأكد العاملون في مجال الفضة أن الاستثمار في السبائك يبدأ من 2000 جنيه للسبيكة 31 جرام فضة، بينما السبيكة الـ 500 جرام تصل إلى 28 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن اقتراب الشعبة من الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادرات الذهب والمشغولات والتي تمتد خلال الفترة من 2025-2030، والتي تستهدف نموا سنويا لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات.

وأكد العارضون أن سعر جرام الفضة الخام اليوم يصل إلى 53 جنيها، وأن هناك إقبالا على شراء السبائك بصورة أفضل وأكبر خلال السنوات الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحوها، وهو ما دفع الشركات إلى تصميم سبائك فضية.

وشدد إيهاب واصف، على أن النمو المحقق في صادرات الذهب والحلي والمجوهرات المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية شجع الشعبة على المضي قدمًا في صياغة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتابع واصف أن "مصر تطمح لتتصدر قائمة أكبر مصدري الذهب عالميًا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث حققت قفزة نوعية في هذا القطاع خلال العام الماضي، متجاوزة 50 مركزًا في التصنيف العالمي من المركز 94 خلال 2022 إلى المركز 54 عالميًا خلال 2023.

وبحسب توقعات إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح ضمن أهم 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية خلال عامي 2025 و2026، بل وتطمح إلى أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أهم 10 مدن مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الدعم الحكومي والإجراءات التي اتخذت لتسهيل الإجراءات على المصدرين

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