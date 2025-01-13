سكرتارية البابا تستكمل جولاتها التنشيطية بالإيبارشيات لتعزيز الرعاية الاجتماعية

استكملت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للرعاية الاجتماعية، جولاتها التنشيطية بالإيبارشيات، بهدف تعزيز التواصل ومتابعة أعمال الخدمة.

وتضمنت الجولة زيارة دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس في نقادة، بقيادة القمص بيشوي شارل، سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والقس بطرس نبيل، وباستضافة نيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص ورئيس الدير.

شارك في اللقاء 59 كاهنًا و33 من أمناء الخدمة من إيبارشيات نجع حمادي، دشنا، قنا، نقادة وقوص، الأقصر وإسنا وأرمنت، أسوان، والبحر الأحمر، بحضور نيافة الأنبا تكلا، مطران دشنا، ونيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

رسائل روحية وتنظيم للخدمة



افتتح اللقاء برسالة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني شكر خلالها المطارنة والأساقفة على جهودهم في خدمة الرعاية الاجتماعية. أعقبها كلمة لنيافة الأنبا بيمن، شدد فيها على أهمية الرعاية الشاملة وتنظيم الخدمة لتحقيق التوازن في حياة الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة احترام الكرامة الشخصية وتحقيق التوازن الروحي والنفسي والجسدي.

حصاد 12 عامًا من الخدمة

عرض القمص بيشوي شارل نتائج جهود السكرتارية على مدى 12 عامًا، مسلطًا الضوء على تطوير قاعدة بيانات عائلات الرعاية الاجتماعية، واستعراض أنشطة الخدمة التي تركز على الإنسان بالكامل تحت شعار "نحن نخدم الإنسان وكل الإنسان".

برامج لدعم المجتمع



شمل اللقاء عرضًا لعدد من البرامج، مثل:

برنامج علم ابنك: يهدف إلى تحسين التعليم الأساسي وبناء شخصية متوازنة.

برنامج بنت الملك: يركز على تطوير الفتيات في جميع الجوانب الروحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز ثقتهن بأنفسهن واستقلاليتهن.

برنامج شنطة البركة: يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي بشراء المستلزمات من محلات القرى.



كما تم الإعلان عن إطلاق الموقع الرسمي للسكرتارية، وتقديم تقارير حول أهمية جمع البيانات واستخدام التكنولوجيا لجذب الشباب إلى الخدمة، مع استعراض فكرة برنامج "تكافل وكرامة" لتعزيز التكافل الاجتماعي.

رسالة محبة وتكامل



جاء اللقاء تأكيدًا على أهمية دمج خدمات الرحمة والتنمية لتحقيق رؤية الكنيسة في إيصال رسالة المحبة المسيحية إلى كل محتاج، ودعم بناء مجتمعات متماسكة ومتطورة.

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