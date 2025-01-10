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التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة طما بسوهاج

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بسوهاج
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة طما بمحافظة سوهاج، بمشاركة عدد كبير من التجار والشركات المتخصصة. 

 

في إطار توجهات القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنينالمواطنين. 

 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار السوق المحلي ويحسن من القدرة الشرائية للأسر المصرية،وأوضح أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لضمان جودة السلع المعروضة والتزامها بالمواصفات المطلوبة. 

 

 

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار خطة تعميم هذه الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

 


ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح فاروق توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن السوق يضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، الأرز، السكر، المكرونة، الخضر والفاكهة، كما شاركت في المعرض شركات كبرى مثل الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة تسويق الأرز، مصنع الزيوت والهدرجة، ومطاحن مصر العليا. 

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