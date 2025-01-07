الثلاثاء 07 يناير 2025
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افتتاح 5 أسواق لليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  افتتاح فعاليات أسواق اليوم الواحد في خمسة مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. 

 

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

 

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة التموين بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، حيث تهدف إلى إقامة أسواق في كل مركز لمدة يومين أسبوعيًا، وتهدف هذه الأسواق إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والمنتجات الأساسية. 

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح أسواق اليوم الواحد في محافظة كفر الشيخ، يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، قائلًا: نحن نعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين والطبقات الأكثر احتياجًا.

 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل توسيع هذه التجربة لتشمل كافة مراكز ومدن الجمهورية، بهدف ضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. 

 

ومن جانبه، أوضح عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم افتتاح الأسواق في  مركز دسوق، مدينة مسير، مركز بيلا، مدينة البرلس ومركز فوه. 

 

وأكد الهابط أن هذه الأسواق تتضمن مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية عالية الجودة، مع تخفيضات تتراوح بين 15% إلى 30%،كما يتم توفير اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلوجرام، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 

 

وتستمر الوزارة في توسيع نطاق هذه المبادرة خلال الأسابيع القادمة لتشمل كافة مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف تعميم الفائدة وضمان وصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر عدد ممكن من المواطنين

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين محافظة كفر الشيخ وزارة التموين

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