تدشين أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في توجو

في خطوة تاريخية، دشن نيافة الأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب في العاصمة التوجولية لومي، لتصبح أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في دولة توجو.

نياحة القديس يوحنا المعمدان

وأقيم قداس التدشين الذي تزامن مع الأحد الأول من شهر طوبة وعيد نياحة القديس يوحنا المعمدان، بحضور القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، والقس چوزيف والقس أنطوان بسادة من كهنة الخدمة في إفريقيا.

وشهد الحدث مشاركة رسمية من السفير أحمد عيد، سفير مصر في توجو، والقنصل آية حجازي، ما يعكس أهمية هذا الإنجاز في دعم الوجود الروحي والثقافي للجالية القبطية في إفريقيا.

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