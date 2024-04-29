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العزازى النفسي يستضيف احتفالية معاهد التمريض بالامانة العامة

العزازى النفسي يستضيف
العزازى النفسي يستضيف احتفالية معاهد التمريض بالأمانة العامة

استقبل الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازى التابعة لمركز ومدينة أبوحماد محافظة الشرقية الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لمستشفيات للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومعها الدكتورة وسام أبو الفتوح مدير إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان اليوم الموافق 29 أبريل 2024.  

 

وذلك للمشاركة فى حفل تكريم طلاب وطالبات المعاهد الفنية للتمريض التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بمقر المستشفى الكائن بالعزازى مركز أبوحماد. 

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احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو
احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

مستشفى العزازى تقيم دورة رمضانية بالاشتراك مع نزلاء طنطا للصحة النفسية

معاهد التمريض التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية

 وقال أحمد عبدالعظيم المنسق الاعلامى والمتحدث الرسمى عن مستشفى العزازى النفسي، إن ذلك تم تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي والمحاسب سامية الفقي المدير المالي والإداري بالمستشفى، بالإضافة إلى إيمان رجب الصادق مديرة المعهد الفني للتمريض بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي موضحا ان الاحتفال قد شمل  فقرات غنائية، وذلك بمشاركة طلبة معاهد التمريض التابعة للأمانة ومنهم المعهد الفنى للتمريض بالعباسية  وقامت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية بتقديم هدايا وشهادات التقدير للطلبة المتميزين. 

احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو
احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

وحدة الإدمان وعيادة خفض الضرر

تابع الدكتور مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي فى وقت سابق تنفيذ فعاليات برنامج  الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور محمد عادل مدير وحدة علاج الإدمان بالمستشفى وأحمد إسماعيل،  رئيس تمريض وحدة الإدمان وعيادة خفض الضرر، وتشارك مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي بالاحتفال (بحملة عيد من غيرها) بفعاليات توعوية هامة  وقال إن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تدعم المتعافين من الإدمان في المناسبات عالية الخطورة. 

احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو
احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

الانشطة والفعاليات التوعوية 

وذلك بإقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية وتعرض التجارب الناجحة للعلاج من الإدمان وذلك ضمن سياسات وأنشطة وحدات الإدمان بـ مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت قيادة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود والدكتورة وسام ابو الفتوح مدير إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وإشراف إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة رغدة الجميل.

احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو
احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

دورة رياضية لنزلاء مستشفى العزازى النفسي 

كما أقيمت فى وقت سابق  فعاليات الدورة الرمضانية لنزلاء مستشفى العزازي ونزلاء مستشفى طنطا في لعبة كرة القدم وتم عمل إفطار جماعي لنزلاء مستشفى العزازي ومستشفى طنطا للصحة النفسية وانتهت المباراة بفوز نزلاء مستشفى العزازي بنتيجة ١/٦، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

 

احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

الدكتورة وسام ابو الفتوح 

وأيضا تحت إشراف الدكتورة وسام أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للمستشفيات وبحضور الأستاذ الدكتور تامر زغلول مدير عام الإدارة العامة لخدمات الطب النفسي التخصصي والطب الشرعي النفسي وتحت إشراف الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعزازي.. وبتوجيه وإشراف الخبير الاجتماعى هاني حسين مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالأمانة العامة، أكد ذلك المحاسب أحمد عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان بالعزازى مركز أبو حماد  محافظة الشرقية.

 

احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو
احتفالية معاهد التمريض أمانة الصحة النفسية-فيتو

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الدكتور محمد مصطفى الدكتورة منن عبدالمقصود ادكتورة وسام ابوالفتوح مدير ادارة المستشفيات الامين العام لامانة الصحة النفسية مدير مستشفى العزازى طلبة وطالبات المعاهد الفنية للتمريض

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