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إلغاء امتحان طالبين لحيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان بدمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أكد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تلقت بلاغين خلال إجراء امتحانات اليوم، بحيازة طالب بادارة السرو التعليمية، وطالبة بإدارة دمياط التعليمية للهواتف المحمولة.

إلغاء امتحان طالب بالمرحلة الثانوية وطالبة بالمرحلة الإعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان

 

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الشئون القانونية حققت في الأمر، واتخدت قرارها بإلغاء امتحان الطالب والطالبة وفقا طبقا للقانون الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط، جميع الطلاب إلى الالتزام التام بضوابط الامتحانات والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات ودورها في مستقبلهم.

 

مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير امتحانات النقل بدمياط الجديدة

من ناحية أخري  وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير الامتحانات، قام "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية للاطمئنان على سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.

شملت الجولة زيارة المطبعة السرية وترأس غرفة العمليات، حيث أكد "عماره" على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بانتظام وعدم وجود أي مشاكل تقنية.

ثم تفقد "وكيل الوزارة" سير الامتحانات في عدة مدارس، كان منها مدرسة رياض الصالحين وعمر بن عبد العزيز الثانوية للبنات مؤكدا على عدم وجود أي معوقات تعيق سير العملية الامتحانية.

وأضاف "عمارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أي مخالفات، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وطبقًا للمواصفات القياسية.

وشدد "عمارة" على أهمية تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مطالبًا بالالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان مع منع استخدام الهواتف المحمولة.

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