الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

إحالة معلمة وطالبة إلى التحقيق لاستخدامهما المحمول في تصوير أوراق الامتحان

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أحال "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، معلمة بإحدى مدارس إدارة دمياط الجديدة للتحقيق لاستخدامها الهاتف المحمول في تصوير أوراق الامتحان. 

كما أحال وكيل الوزارة طالبة باحدى مدارس التعليم الفني بادارة دمياط التعليمية لاستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وتصوير امتحان اليوم. 

يذكر أن أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أمرا إداريا يحذر فيه من حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية من شأنها نشر أو ترويج أي من الأوراق الامتحانية قبل واثناء وبعد اعمال الامتحانات او ارتكاب اي من الافعال التي من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات أو الغش أو المساعدة عليه.

وحذر من أن ذلك شأنه إحالة المخالف إلى النيابة العامة سواء كان من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في أعمال الامتحانات طبقا للقانون رقم (73) لسنة 2017، والقانون رقم 205 لسنة 2020 والذي نص على أن من يرتكب اي من المخالفات السالف ذكرها يتعرض لعقوبة تصل للحبس والغرامة طبقا لمنطوق القانون الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بدمياط، جميع الطلاب إلى الالتزام التام بضوابط الامتحانات والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات ودورها في مستقبلهم. 

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