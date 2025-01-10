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تعليم دمياط تحذر من حيازة الهواتف المحمولة في لجان الامتحانات وتشدد على تطبيق القانون

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أصدر "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أمرا إداريا يحذر فيه من حيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية من شأنها نشر أو ترويج أي من الأوراق الامتحانية قبل وأثناء وبعد أعمال الامتحانات أو ارتكاب أي من الأفعال التي من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات أو الغش أو المساعدة عليه.

 

وأكد أن ذلك شأنه إحالة المخالف إلى النيابة العامة سواء كان من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في أعمال الامتحانات طبقا للقانون رقم (73) لسنة 2017، والقانون رقم 205 لسنة 2020 والذي نص على أن من يرتكب أي من المخالفات السالف ذكرها يتعرض لعقوبة تصل للحبس والغرامة طبقا لمنطوق القانون الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

جاء هذا التحذير تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، والسيد محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، وحرصًا على سلامة سير الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب بالنتائج.

ودعت مديرية التربية والتعليم بدمياط جميع الطلاب إلى الالتزام التام بضوابط الامتحانات والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات ودورها في مستقبلهم.

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