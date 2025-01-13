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أول تعليق من الكرملين على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

علم روسيا، فيتو
علم روسيا، فيتو

 قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ستحاول اتخاذ تدابير لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.

 

الكرملين: روسيا ستحاول تقليل أثر العقوبات الأمريكية الجديدة

 وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية  "في عالم اليوم لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وقال بيسكوف: "تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان آخر".

وأضاف بيسكوف في إحاطته اليوم الإثنين أن "مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

 

وفرضت الولايات المتحدة  مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شركتين من أكبر شركات النفط الروسية هما، "غازبروم نفت" و"سورجوتنفت غاز".

 

 وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا 183 سفينة، تعتقد الإدارة الأمريكية أنها جزء من "أسطول الظل" التابع لموسكو المكون من سفن يتم استخدامها للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية.

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العقوبات الامريكية الجديدة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الكرملين دميتري بيسكوف

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