انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

المدائح النبوية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الهولنديين وهو يؤدون حركات "الذكر" التي يؤديها المصريون في "الموالد"، على نغمات المواويل والمدائح النبوية، بعد أن أبهرهم منشد صعيدي بموسيقته الفلكلورية الشعبية وبحركاته.

هولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية

ويظهر مقطع الفيديو أحد المنشدين للمدائح النبوية في العاصمة الهولندية أمستردام، وهو ينشد ويؤدي بعض الحركات المعروفة بـ "الذكر"، التي تؤدي في الحلقات الخاصة بذلك في الموالد الشعبية في مصر، ويظهر عدد من الهولنديين وقد التفوا بالمداح الصعيدي، وأخذوا يؤدون نفس حركات الذكر بالموالد، خلف المداح.

انا في هولندا 😂😂😂 pic.twitter.com/wXR30e3Fek — اللمبي 156 🇪🇬🇦🇪🇸🇦 (@allembay156) January 12, 2025



مقطع الفيديو للمداح الصعيدي في هولندا، والتفاف الهولنديين حوله ليؤدون نفس حركاته، أثار ردود أفعال واسعة، البعض وصفه بأن الفن الصعيدي يغزو هولندا، فيما أكد آخرون أن الإنشاد والمدائح النبوية تغزو هولندا، وأن الهولنديين يؤدون حركات على أنغام إنشاد المداح العربي فرحان البلبيسي، مداح النبي، من جيل الشيخ ياسين التهامي، وأحد أشهر منشدي العصر الحديث، وأول قصائده عام 1982، كانت السبب في شهرته، وهي بعنوان:" قصدت بابك وغير بابك ما قصدتش"، وبعدها ذاع صيته وانتشر صوته سريعا وحقق رواجا كبيرا وخاصة فى محافظات وجه بحرى والصعيد.

الفلكلور الصعيدي قوة مصر الناعمة

وعلق البلوجر أحمد حافظ قائلًا: "المداح أقنع الهولنديين أن المدائح النبوية في الصعيد تراث فراعوني".

أما البلوجر محمود عزيز فقال: "علي فكره متقال الله يرحمه عملها زمان.. والشيخ أحمد التوني برضو الله يرحمه.. وبالمناسبة قوة ناعمة أكثر تأثيرًا من غيرها".

وعلق أحد النشطاء قائلين: "الأوروبيين اعتقدوا أن هذه الحركات نوع من أنواع تطوير الذات، وأنها نوع من اليوجا".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "مصر تغزو أوروبا بالمواويل والمدائح النبوية".

وعلق البلوجر هشام مخلف قائلًا: "الصعيدى صريح مع نفسه، ويروج لتراثه الثقافي الفلكلوري بشكل تتفق أو تختلف معه لا يمس الدين لا من قريب ولا من بعيد. الصعايدة أجدع ناس".

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