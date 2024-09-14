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ثقافة وفنون

فرقة المرعشلي وأشهر المدائح النبوية في "الستات ما يعرفوش يكدبوا"

فرقة المرعشلي، فيتو
فرقة المرعشلي، فيتو

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، يوم غد الأحد، فرقة "المرعشلي" الشهيرة، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

خلال الحلقة التي تقدمها الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير، تقدم الفرقة مجموعة من الأناشيد الدينية، من بينها "انا عيان ودواي النبي"، "بحبك وريدك" و"عليك صلى الله".


كما تؤدي الفرقة قصائد دينية تمزج بين التراث الأندلسي والمصري، ما يضفي طابعا روحانيا مميزا على الاحتفالات.

فرقة المرعشلي

وعرف الجمهور فرقة المرعشلي من خلال العديد من الأناشيد الشهيرة مثل "ايه العمل يا أحمد"، "بحبك وبريدك"، "قمر سيدنا النبي"، والتي أصبحت علامة في عالم الإنشاد الديني، إلى جانب أغنيات أخرى كانت ولا تزال تلامس وجدان عشاق هذا الفن الروحاني.

وتأسست فرقة المرعشلي عام 1981 على يد المنشد عبد القادر المرعشلي، وتتميز بأدائها للمدائح النبوية والموشحات الصوفية، معتمدين على الآلات الإيقاعية فقط.

الفرقة التي تضم الأب وأولاده، تشتهر بتقديمها فنونا إنشادية من ألوان متعددة كالأندلسي والمصري والتركي.

ونالت فرقة المرعشلي شهرة واسعة في العالم العربي بفضل مشاركاتها في المهرجانات الدولية، أكدت التزامها بالحفاظ على الأصالة والروحانية في الإنشاد التقليدي، مع إضافة لمسات عصرية تحترم الآداب الفنية المتعارف عليها.

 

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