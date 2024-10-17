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محافظات

إحياء للتراث الروحي والفني، الشيخ ناصر شرف مداح على أعتاب السيد البدوي

الشيخ ناصر شرف مداح
الشيخ ناصر شرف مداح على أعتاب السيد البدوي

 شهدت مدينة طنطا محافظة الغربية خلال الأسبوع الجارى أداءً فنيًا للشيخ ناصر شرف التمادى، المداح المعروف، الذي أتحف الحضور بأجمل المدائح والأهازيج الدينية على أعتاب السيد البدوي.

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توافد المئات من محبي المدح والذكر إلى مقام السيد البدوي حيث قدّم الشيخ ناصر شرف عرضًا حيًا تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، معبرًا عن محبتهم للنبي محمد وللأولياء الصالحين.


عدسة "فيتو" تجولت داخل الخيام واستمعت للشيخ ناصر شرف حفيد سلطان المداحين شرف التمادى من ساحة مولد السيد البدوى، حيث أحيا المشاعر الدينية بصوته ومدائحه النبوية في حب آل البيت عامة والسيد البدوى خاصة احتفالا بمولده.

 

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أعلنت عن موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوي والذي بدأ الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل. 

تفاصيل حياة وسيرة البدوي معلقة بجوار المسجد تحكي أنه علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

 

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهى ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

 

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

 

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسوب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.

 



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