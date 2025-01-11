السبت 11 يناير 2025
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محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لعدد 20 قرية وعزبة جديدة

محافظ الغربية يعلن
محافظ الغربية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب جديدة

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن موافقة المجلس على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (10) قرى و(10) عزب بالمحافظة. 

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دعم التنمية العمرانية

وأوضح محافظ الغربية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحديث الأحوزة العمرانية

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا القرار يشمل تحديث الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث الحيز العمراني لـ7 عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لـ 3 عزب أخرى بمراكز قطور وطنطا.

التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان أن تتماشى المخططات الاستراتيجية مع احتياجات النمو السكاني والرؤية المستقبلية. وأضاف: “تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يمثل جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين”.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100%  للمدن وللقرى 97  % والعزب 68 % وجاري إنهاء جميع الأحوزة العمرانية وجاري إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

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