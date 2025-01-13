الروتين المثالي للبشرة، وما هي المنتجات التي يمكن الاستغناء عنها؟

يؤكد أطباء الجلدية أنه من الممكن الحفاظ على الوقت وتوفير المال مع الحفاظ على صحة البشرة في نفس الوقت.

فقالت ماري أليس مينا طبيبة جلدية معتمدة ومتخصصة في سرطان الجلد، لموقع “Healthline” الطبي، أنه ليس من الضروري أن تكون العناية بالبشرة معقدة، وإنما مع روتين العناية الشخصية يكون دائمًا القليل أفضل من الكثير.

صحة الجلد هي أسلوب حياة

غالبًا ما تكون المنتجات هي أول ما يفكر فيه الناس عندما يسمعون "العناية بالبشرة"، لكن أسلوب الحياة يلعب دورًا رئيسيًا.

فمن المهم الحفاظ على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية وغني بالبروتين والدهون الصحية والفيتامينات، وممارسة الرياضة باعتدال عند تناول الأطعمة المصنعة والسكر، والحفاظ على رطوبة الجسم، والحصول على قسط كبير من النوم عالي الجودة، هذا بالإضافة لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنب “التريندات” المضللة

تقول الطبيبة إن هناك الكثير من “التريندات" المضللة والأقاويل التي تفتقر للإثبات العلمي عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، والتي تعطي للناس ايحاء أنهم بحاجة إلى الكثير من المنتجات والمكونات للحصول على بشرة صحية، ولكن هذا ليس هو الحال ببساطة.

لا تحتاج إلى الكثير لبشرة صحية ومشرقة

لا تعد الفتاة ذات الخزانة مليئة بمنتجات التجميل أفضل حالًا من التي لا تستطيع التمييز بين المصل والزيت، فهناك فقط ثلاث قواعد رئيسية ومهمة في الروتين اليومي للبشرة وغيرها يكون زيادات لا أكثر.

فكل ما تحتاجه البشرة هي المنتجات لطيفة على الجلد مثل منظف الوجه المعتدل، ومرطب خالٍ من العطور، وكريم الوقاية من الشمس.

وتحتوي المرطبات عادةً على:

مرطبات: تعمل المرطبات (مثل حمض الهيالورونيكظ) على سحب الرطوبة من الطبقات العميقة من الجلد

مطريات: تعمل على تليين الجلد وتساعد في إصلاح حاجزه.

الحماية من الشمس أولوية

حتى إذا لم تكن السيدة تهتم بمظهر بشرتها، لا يزال من الضروري الحماية من أضرار أشعة الشمس، فوفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، فإن التعرض لأشعة فوق البنفسجية هو عامل خطر رئيسي لسرطان الجلد.

فالشمس ضارة جدًا للجلد، بما في ذلك جميع أنواع البشرة، وتسبب تلفًا للخلايا على المستوى النووي مع حمضنا النووي، وأفضل طريقة للحفاظ على مظهر البشرة جيدًا طوال الحياة هي الحماية الصارمة من الشمس.

روتين بسيط للعناية بالبشرة

اغسل الوجه، استخدمي منظفًا لطيفًا غير كاشط وماءً فاترًا.

ترطيب البشرة، اختاري مرطبًا يناسب نوع بشرتك.

ضعي واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30+، أعيدي وضعه كل ساعتين إذا كنت في الشمس.

ارتدي ملابس مناسبة للحماية من الشمس، ارتدي ملابس مناسبة للحماية من الشمس إذا كنت ستظلين في الخارج أثناء النهار.

تناولي الطعام والشراب، اتبعي نظامًا غذائيًا مغذيًا، مثل النظام الغذائي المتوسطي، واشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على لون البول أصفر فاتحًا.

تجنبي الشمس عندما تكون أشعتها أقوى، عادةً بين الظهر والساعة 3 مساءً، إذا أمكن.

كرري الخطوتين الأولى والثانية ليلًا، اغسلي وجهك أيضًا بعد التعرق.

اذهبي إلى الفراش، احصلي على قسط كافٍ من النوم حتى تتخلصي من التوتر، وتتمكن بشرتك من التعافي.

ما لا تحتاجه البشرة

ليست كل المكونات والمنتجات العصرية متساوية، وليست كلها ضرورية، ويمكن تخطي والتخلي عن بعضه:

مقشرات

الأمصال

تونر

زيت

شرائط تنظيف المسام

مقشرات

تعد المقشرات بالمساعدة في تجدد الخلايا، لكنها ليست ضرورية، فتتقشر البشرة بمساعدتها أو بدونها، خاصة عند الشباب الذين لديهم بالفعل بشرة صحية ذات تجدد طبيعي أو قريب من الطبيعي.

الأمصال

في حين أن المصل يمكن أن يعزز مظهر البشرة وملمسها لكنه أيضًا ليس ضروريًا، فبرغم الفوائد العديدة للمكونات الموجودة في الأمصال، مثل حمض الهيالورونيك وفيتامين سي وفيتامين أ والسيراميد، إلا أنه يمكن العثور عليها في المرطبات كذلك أو من خلال النظام الغذائي لبعض الفيتامينات.

التونر

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب التونر ضررًا أكثر من نفعه، فقد يخلق التونر شعورًا خاليًا من الدهون، لكن الجسم يقوم بأنتاج المزيد للتعويض، كما يمكن أن تكون الكحوليات الموجودة في العديد من التونر ضارة بحاجز الجلد.

تعد بعض ملصقات التونر بتقليل حجم المسام - وهذا ليس صحيحًا.

الزيوت

مثل التونر، يمكن للزيوت أيضًا أن تزيد من تفاقم المشكلات بدلًا من حلها، فغالبًا ما تحتوي الزيوت على عطور يمكن أن تهيج البشرة الحساسة، ويمكن أن تسد المسام وتزيد من تفاقم حب الشباب، كما أنها لا تقوم بترطيب البشرة لأنها تتواجد على سطح الجلد.

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