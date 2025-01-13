تحقيقات موسعة في مصرع عاملين سقطا داخل بالوعة صرف صحي بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة بشأن مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أسر المتوفين وشهود العيان لسماع اقوالهم.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء الاجراءات.

مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط عاملين في بالوعة صرف صحي، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن العاملين تعرضا للإصابة، خلال أداء عملهما، وفقدا حياتهما لسوء حالتهما الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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