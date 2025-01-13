الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

استعجال التقرير المروري لإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

حادث تصادم
حادث تصادم

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري لـ 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من مستقليها.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

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