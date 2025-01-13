حملة أمنية على أوكار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بأسيوط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة المحافظة لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية في أسيوط

وأسفرت جهودها عن ضبط 12 قضية "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم « 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين» بحوزة 19 متهما.



كما ضبط 54 قضية سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (19 بندقية آلية - 21 بندقية خرطوش – 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهم "لـ 20 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 613 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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