السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي تفاصيل إصدار فيزا المشتريات 2025 في بنك cib.

وأوضح مسئولو البنك التجاري أن فيزا المشتريات 2025 من بنك cib يتم تقديمها للعملاء وفق عدد من الشروط كالتالي:

 

شروط البطاقة الائتمانية في التجاري الدولي 

ومن جانب آخر  قال البنك التجاري الدولي cib إن هناك عددا من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية.

وأوضح البنك التجاري cib أن الشروط تشمل ما يلي: 

تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي
 أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

بضمان مفردات الراتب  للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

 تصدر لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني.

برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

 وفي سياق متصل كشف البنك أنه للتقديم، يرجى تسجيل بيانات العميل على موقع CIB الإلكتروني من خلال الرابط الخاص بالبنك.

وقال مسؤولون البنك التجاري الدولي إنه يمكن زيادة الحد الائتماني من خلال خدمة الإنترنت/التطبيق البنكي.

وتشمل الخطوات الضغط علي منتجات ثم اختيار التقديم علي قرض أو بطاقة ائتمانية ثم أختيار طلب "زيادة الحد الائتماني" وسيتم التواصل مع العميل من قبل الإدارة المختصة.

يتساءل العديد من العملاء عن أضرار فيزا المشتريات الكريدت كارد.

ولعل في مقدمة الأضرار التي تتسبب فيها فيزا المشتريات الكريدت كارد للعملاء هي تشجعيهم على مزيد من الأنفاق وصعوبة السداد والتأخر في سداد المديونيات ما يضع العميل في تقييم ائتماني غير جيد ويؤثر في الآي سكور له.

أضرار فيزا المشتريات 

وفيزا المشتريات بها العديد من الأضرار لبعض العملاء، وهي كالتالي:  

 

- المزيد من النفقات

إن استخدام النقود يجعل الشخص أكثر وعيًا بحجم نفقاته، في حين أن استخدام بطاقة الائتمان يشجع الأشخاص على الإفراط في الإنفاق دون وعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB البنك التجارى الدولى البنك التجاري البطاقة الائتمانية البنك التجارى الدولى cib بنك cib بطاقة الائتمان بطاقة ائتمانية بطاقة ائتمان فيزا المشتريات 2025 فيزا المشتريات شهادات الاستثمار
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية