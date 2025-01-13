هل يحق للصيدلي إجراء اختبار حساسية لحقن المضاد الحيوي؟

تسببت وفاة سيدة من محافظة المنوفية نتيجة حقنها بـحقنة مضاد حيوي داخل الصيدلية في حالة جدل واسع حول أحقية إعطاء حقن المضاد الحيوي داخل الصيدليات وطرح تساؤلات منها هل يحق للصيدلي إجراء اختبار حساسية داخل الصيدلية لإعطاء حقنة مضاد حيوي ام لا

هل يحق للصيدلي إجراء اختبار حساسية ؟

اكد الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية أنه لا يجوز للصيدلي إجراء اختبار الحساسية داخل الصيدلية مشيرًا إلى أنه يجب إجرائها داخل الوحدات الصحية أوالمعامل المتخصصة أو المستشفيات فقط.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن مهام الصيدلي فقط محصورة على الدواء سواء تصنيعه أو تداوله أو بيعه.

دول الخليج تمنع بيع الحقن في الصيدليات

وأشار إلى أنه في دول الخليج، الصيدلية تبيع كل الأدوية ماعدا الحقن مكانها في المستشفيات فقط، بينما في مصر القانون يجيز بيع الحقن أي الأمبولات في الصيدلية ولا يجيز إعطاء الحقن داخل الصيدليات.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، أن المسئول الرئيسي في وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي ليس الصيدلي.

وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي

وأشار وكيل نقابة الصيادلة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الصيدلي هو المسئول عن الدواء بكل مراحله سواء صرف أو تداول أو إعطاء أو تصنيع دواء، موضحا أنه يبدأ الأمر بتعاطف الصيدلي مع المريض وينتهي بسجن الصيدلي.

وأوضح أن الصيدلي هو الأقرب للمريض، والصيدليات تقوم بدور مجتمعي في إعطاء الحقن للمرضى بعد الضغط عليهم من المريض.

وتابع حديثه بأنه يلجأ المرضى للصيادلة لصرف الأدوية لعلاج نزلات البرد والأعراض البسيطة الشائعة التي يتعرض لها المواطنين يوميا، مؤكدا وجود ٩٠ ألف صيدلية تستقبل المرضى ويضغطون عليهم في تقديم خدمات ليست من مسئوليتهم.

أزمة أعطاء حقن مضاد حيوي بالصيدليات

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد أن السبب الرئيسي في أزمة إعطاء حقن مضاد حيوي بالصيدليات، هو عدم وجود مكان مؤهل في القرى والأرياف خاصة لإعطاء حقن، مؤكدا أن الوحدات الصحية تغلق بعد ١ ظهرا وكل المستشفيات ترفض إعطاء حقن طالما كتبها طبيب من خارج المستشفى في وقت يصر فيه الأطباء على كتابة حقن المضاد الحيوي والمريض يصبح تائه بين الجميع، ولا يعرف أين يذهب، ويضغط على الصيدلي لكي يعطيه الحقنة.

وكان مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، استقبل سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوي كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

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