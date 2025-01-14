الثلاثاء 14 يناير 2025
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اقتصاد

تفاصيل برامج التقسيط بدون فوائد للكاش من بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل "برنامج تقسيط بدون فوائد الكاش لمدة 6 اشهر بمصاريف خدمة  13% من المبلغ المطلوب تقسيطه.

وأوضح البنك أن برنامج تقسيط بدون فوائد للكاش لمدة 12 شهرًا بمصاريف خدمة  24.5% من المبلغ المطلوب تقسيطه.


فيما أن برنامج تقسيط بدون فوائد للكاش لمدة 18 شهرًا بمصاريف خدمة  36% من المبلغ المطلوب تقسيطه 
البرنامج متاح بخصم المبلغ وتحويله الى الحساب الشخصي الجاري بحد أقصى 80% من الحد الائتماني المتاح للبطاقة"
وكشف بنك القاهرة أن شروط وأحكام الحملة كالتالي:
"  الحملة لجميع حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية المستهدفين ما عدا بطاقة التقسيط.
يسري العرض علي المبالغ المحولة للحساب الشخصي فقط (ولا يسري علي معاملات المشتريات او السحب النقدي)
  مدد التقسيط 6 أشهر و12 شهر فقط.
 الحد الأدنى لتقسيط الكاش بدون فوائد هو 1,000 جنية 
 الحد الأقصى لتقسيط الكاش بدون فوائد هو 80 % من الحد المتاح للبطاقة شاملة المصاريف الإدارية
المصاريف الإدارية هي نسبة مئوية من المعاملة المطلوب تقسيطها (13% للـ 6 اشهر او 24.5% للـ 12 شهر او 36% لل18 شهر)"
لا يمكن التحويل لحساب عميل آخر بينما يمكن التحويل الى أي حساب شخصي لنفس العميل ولا يشترط الحساب المرتبط فقط بالبطاقة الائتمانية لنفس العميل.
كشف بنك القاهرة عن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى.

وأوضح مسئولون بنك القاهرة أن شروط الحصول على قرض بضمان وعاء ادخارى (للشهادات) كالتالي: 
السن: من ٢١ عاما بدون حد أقصى
الحد الأقصى لقيمة القرض 90 % من القيمة الاسمية للشھادة
الحد الأدنى لقيمة القرض 5.000 جم
معدل العائد: 
2% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa elect) 
2.5% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa prime) 
3% أعلى من سعر العائد الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Tharwa ) 
3.5% أعلى من سعر الفائدة الدائن للوعاء الادخاري وبحد أدنى 25% (Mass) 
فيما عدا شهادات جولد السنوية مدة القرض: الحد الأدنى ٦ اشھر - الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر- دون ربطها بالمدة المتبقية للشهادة؛ وذلك لشهادات جولد السنوية مع امكانية التعامل فى حالة الاقتراض على أساس قسط (شهري – ربع سنوي – سنوي). 
شهادات الأفراد الطبيعيين: بالعملة المحلية فيما عدا الشهادات التي لا يجوز الاقتراض بضمانها الشهادات  
الشهادات المبرمة للعملاء القصر: يمكن للولى الطبيعى الاقتراض بموجب الشهادات المبرمة للعملاء القصر مع مراعاة أن تاريخ الاستحقاق سن البلوغ القانوني للقاصر.

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