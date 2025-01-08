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اقتصاد

بنك مصر: الشهادات ذات العائد 27% مستمرة حتى الآن

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

قال بنك مصر إنه حتى الآن، يبقي البنك على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد الأعلى بنسبة 27% “طلعت حرب” بمختلف استحقاقاتها، مع توفير خدمة تجديد الشهادات بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شهادة “طلعت حرب”

وتعد شهادة “طلعت حرب” شهادة ادخار لمدة سنة واحدة تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة. يبلغ العائد السنوي للشهادة 27% ويُصرف في نهاية مدة الشهادة، مع إمكانية صرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب. يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء أو التجديد.

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