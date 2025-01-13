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محافظات

إزالة بؤرة عشوائية للنباشين ورفع 100 طن مخلفات في دمنهور

جانب من الحملة بالبحيرة
جانب من الحملة بالبحيرة

 وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة المظاهر العشوائية بحزم وضمان الالتزام بكافة القوانين المنظمة، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين وإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين.

 

حملات لاسترداد قطع الأراضى الفضاء التى تم وضع اليد عليها

 قامت لجنة مشكلة من المحافظة وإدارة البيئة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ببدء اولى فعالياتها لتنفيذ حملات لاسترداد قطع الأراضى الفضاء التى تم وضع اليد عليها أو يتم استغلالها لتجميع تراكمات القمامة بها.

 

التخلص الآمن من أكثر من 100 طن من المخلفات المتراكمة

وأسفرت الحملة عن إزالة أكبر تجمع للنباشين بمدينة دمنهور، الذي كان يشكل بؤرة غير قانونية لجمع وفرز المخلفات الصلبة، وكان يُدار بدون تصاريح قانونية، مخالفًا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، مما قد يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وقد تم التخلص الآمن من أكثر من 100 طن من المخلفات المتراكمة، وتسليم الأرض إلى مالكها بعد تحميله كافه التكاليف  وتوقيعه تعهدًا بعدم استخدامها مرة أخرى لهذا النشاط. كما تم تحرير محضر مخالفات صلبة ضد المسؤولين عن الموقع.

 

تطبيق القانون بحزم حيال المخالفين

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الجهود لإزالة جميع التعديات والممارسات العشوائية على مستوى المحافظة، مشددة على تطبيق القانون بحزم حيال المخالفين، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر دمنهور التعديات
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