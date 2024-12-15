الأحد 15 ديسمبر 2024
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وكيل صحة قنا يناقش توفير المستلزمات الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

فنا،فيتو
فنا،فيتو

ناقش وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، توافر المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوي داخل وحدات الرعاية الأولية، وبالأخص وحدات التطوير.

مستلزمات مكافحة العدوي بقنا

تابع وكيل الوزارة الأرصدة المتوفرة من مستلزمات مكافحة العدوي داخل الوحدات وتواجد رصيد كاف منها.

وناقش وكيل الوزارة تردد وحدات التطوير ومدي الخدمات المقدمة داخل تلك الوحدات، بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تقدم لكل فرد من أفراد الأسرة.

منافذ الخدمة الصحية بقنا

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتور أميرة قُللي مديرة إدارة مكافحة العدوي، دكتور إيناس مديرة إدارة الرعاية الأساسية، دكتور بيتر عريان، دكتور الحسيني مبارك مسؤولي المستلزمات الطبية بالمديرية.

وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا علي متابعة تقديم الخدمات العلاجية المختلفة داخل منافذ الخدمة الصحية والوقوف علي توافر الرعاية اللازمة للمترددين.

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