تفاصيل لقاء محافظ الأقصر ورئيس هيئة تنمية الصعيد

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال إقامة وتنفيذ مشروعات تنموية على أرض المحافظة، لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة ومشروعاتها بمختلف القطاعات.

المجمعات الصناعية في الأقصر

وتناول اللقاء مناقشة أهم المشروعات التنموية التي نفذتها هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، والتى تم طرح معظمها للاستثمار، حيث تم تأجير عدد 2 مجمع صناعي حرفي من أصل ثلاث مجمعات، وجار طرح المجمع الصناعي الحرفي الثالث فى جلسة مزايدة علنية قريبًا، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء المحافظة.



الجدير بالذكر أن هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع محافظة الأقصر، أنشئت 4 مجمعات صناعية تشمل 3 مجمعات صناعية حرفية كل مجمع منها يشمل ورش حرفية ومعارض مجهزين بخط إنتاج ملابس جاهزة مصغر، بالإضافة إلى الورش الحرفية، وتقع هذه المجمعات بقرى الدير والشغب بمدينة إسنا وقرية السلام بمدينة أرمنت، بينما المجمع الرابع وهو مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة والذى يستهدف العمل على تجفيف الحاصلات الزراعية بأسلوب علمى حديث ومزود بخطوط إنتاج غسيل وفرز وتقطيع ومناشر وتعبئة وثلاجة حفظ وتبريد بقرية الكيمان بمدينة إسنا، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى لتجفيف الطماطم.



ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية أخرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وأن يتم استغلال الميزة التنافسية التي تتمتع بها محافظة الأقصر خاصة في الحاصلات الزراعية المتميزة، وذلك لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ووائل عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الاستثمارية، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، وأحمد حسن مدير الشئون القانونية بالمحافظة.



وعلى هامش اللقاء وقع الجانبان عقود المشاركة لإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية الحرفية التي تم طرحها للاستثمار عن طريق المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

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