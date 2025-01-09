الخميس 09 يناير 2025
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مدير تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل للتعليم الفني

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع  "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للاطمئنان على سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية.

غرفة عمليات امتحانات النقل للتعليم الفني
غرفة عمليات امتحانات النقل للتعليم الفني

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه يؤدى اليوم الصفين الأول والثاني طلاب نظام العمال للمدارس التجارية والفندقية البالغ عددهم ٤٦٩ امتحان تربية وطنية ولغة إنجليزية وحاسب آلي نظري واقتصاد وقانون عقوبات ولغة فرنسية في ٤ مدارس تجارية وفندقية علي مستوى المحافظة مشددًا أنه يتم التصحيح بصفة يومية ولا تعقد أية امتحانات لجان خاصة إلا بأوراق معتمدة من شئون الطلاب.

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