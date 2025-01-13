تداول 31 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين بيانًا عن حركة السفن والنقل بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغت 31 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17664 طنا تشمل: 1200 طن يوريا و10610 أطنان أسمنت معبأ و1117 طن ملح معبأ و3394 طن كلينكر و1343 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 87562 طنا تشمل: 54550 طن ذرة و14147 طن قمح و999 طن فول و5483 ابلاكاش و2530 طن خشب زان و5053 طن حديد و4800 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4973 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 29568 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90736 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5260 حركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.