الأربعاء 01 يناير 2025
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تداول 30 سفينة بميناء دمياط، منها مركب حاويات عملاقة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء بيانًا عن حركة النقل والسفن بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بينما غادر 10 سفن. 

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express  ) والتي ترفع علم هونج كونج والقادمة من سنغافورة  ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م ويصل غاطسها الى 16 م.

ويأتي ذلك تأكيدًا على عدم تأثر ميناء دمياط بأحوال الطقس السيئة إلى جانب جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

 

سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express  ) 
سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express  ) 

حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17427 طن تشمل: 4640 طن يوريا و1100 طن ملح معبأ و5800 طن جبس خام و5887 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة بالميناء 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43640 طن تشمل: 7263 طن قمح و12191 طن حديد و5200 طن ذرة و10700 طن خردة و7426 طن فول و860 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 704 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 363 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4680 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49094 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118512 طنًّا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4622 حركة  .

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حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة
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