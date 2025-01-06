الإثنين 06 يناير 2025
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ميناء دمياط يستقبل وفد شركة شينشينغ الصينية

ميناء دمياط يستقبل
ميناء دمياط يستقبل وفد شركة شينشينغ الصينية



استقبل اللواء بحري أركان حرب / طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفدا من شركة شينشينغ الصينية المتخصصة في صناعة الأنابيب والمواسير ومنتجات الصلب خلال زيارتهم الاولى لميناء دمياط لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وذلك فى إطار اهتمام كبرى الشركات العالمية بالتعاون مع ميناء دمياط في مجال الخدمات اللوجستية، وتاكيدا على المزايا التنافسية التي يتمتع بها الميناء بين موانئ البحر المتوسط، 

 الشركة الصينية تهتم في استثمار الموقع الفريد لميناء دمياط واستغلال امكانياته

 


جاء ذلك بحضور اللواء بحري أركان حرب دكتور / أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والسيد رئيس الادارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط. وقد تناولت النقاشات رغبة الشركة في استثمار الموقع الفريد لميناء دمياط واستغلال امكانياته والتسهيلات الممنوحة لتعزيز التعاون فى مجال الخدمات اللوجستية  .

ميناء دمياط يستقبل وفد شركة شينشينغ الصينية 
ميناء دمياط يستقبل وفد شركة شينشينغ الصينية 


ومن جانبه أكد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبد الله على استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة خاصة مع توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الشان، وهو ما يتفق مع المناخ الايجابي الجاذب للاستثمار الى جانب استفادة الشركات من الممرات التنموية اللوجستية والتي تربط مناطق الانتاج بالموانئ البحرية ومنها ميناء دمياط وهى الممرات اللوجيستية التي تعد من اهم المقومات اللازمة لتحويل مصر الى مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجاره الترانزيت.

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إدارة هيئة ميناء دمياط الخدمات اللوجستية الفريق مهندس كامل الوزي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية هيئة ميناء دمياط رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مجلس الوزراء لميناء دمياط

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