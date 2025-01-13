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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8

ماجد الكدواني، فيتو
ماجد الكدواني، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، يتابع مسلسل موضوع عائلي 3 قطاع كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي نظرًا لأحداثه الاجتماعية والكوميدية التي ينتظرها المتابعون بشغف من عام لعام.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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