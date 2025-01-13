الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

المتهمون بقتل زوجة شقيق أحدهم بالسلام يمثلون الجريمة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

اصطحبت  نيابة السلام عاطلًا واثنين آخرين بتهمة قتل زوجة شقيق الأول بقصد سرقتها في منطقة السلام، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها واجراء المعاينة التصويرية
كانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.
وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد رفضها إقراضه بعض الأموال.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول النيابة العامة

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