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حوادث

تجديد حبس عاطل وشريكيه بتهمة قتل زوجة شقيقه في السلام

تجديد حبس عاطل وشريكيه
تجديد حبس عاطل وشريكيه بتهمة قتل زوجة شقيقه في السلام

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل واثنين آخرين بتهمة قتل زوجة شقيق الأول بقصد سرقتها في منطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.


كانت  مباحث  قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثورعلى جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.
وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد رفضها إقراضه بعض الأموال.
تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق. 

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محكمة جنح السلام السلام قسم شرطة السلام أول

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