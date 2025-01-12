الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

الشهود يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال شهود العيان حول قيام عامل بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس.

وقال الشهود: إن المتهم يعمل بوابًا في أحد العقارات ويوم الواقعة وعقب صلاة المغرب خرجوا على أصوات نواح وبكاء وصراخ ليفاجئوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب أذان المغرب حيث كانت صائمة في ذلك اليوم.

وأضاف الشهود أن المتهم يعاني من مرض نفسي وشاهدوه يجلس بجوار جثة زوجته ممسكًا بالسلاح ويبكي ويهذي بكلمات غير مفهومة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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