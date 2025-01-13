الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

بعد 21 واقعة، سقوط أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

سقوط أخطر تشكيل عصابى
سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية

نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات.
 

 

تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالشرقية 

 


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تكوين (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الشرقية)  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من نطاق مديريات أمن "الشرقية - سوهاج القليوبية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (11 مفتاح مصطنع - 2 مركبة توك توك "مُبلغ بسرقتهما")، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة (19 دراجة نارية – 2 مركبة  "توك توك") وتم بإرشادهم ضبط  المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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