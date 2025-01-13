وزير الإسكان يتابع آليات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة أن تتوافق آليات طرح الفرص الاستثمارية مع مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكدًا الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، آليات طرح وإتاحة قطع أراض (خدمية – عمرانية) بالمدن الجديدة، لافتا إلى أهمية الاجتماع للوقوف على الطرح الذي تم في الفترة الماضية وفقًا للآليات المتاحة.

كما تم استعراض آليات الطرح للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش)، على بوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، بالإضافة لما تم من طرح خلال الفترة الماضية وفقا لآليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج من يوم ١-٧، وملخص خطوات التقديم للفرص المتاحة.

واطلع الوزير، على موقف آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.

وتناول الاجتماع عددا من الآليات والمقترحات التى من شأنها التيسير على المتقدمين في إجراءات الطرح للأراضي والانتهاء من الحالات المعلقة، حيث وجه الوزير بدراسة الطلبات المقدمة والالتزام بالمدة المحددة للتخصيص أمام المتقدمين، وزيادة طرح الفرص الاستثمارية.

موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق

وفي زيارة مفاجئة لمدينة العبور الجديدة، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بالمدينة، وذلك من خلال اجتماعٍ عقده بمقر جهاز المدينة، وجولة ببعض المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز.

واطَّلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على موقف تنفيذ وتسليم وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالعبور الجديدة، والتي تضم ٦٦ عمارة بإجمالي وحدات 1,584 وحدة "عمارات النزهة" بهذا الإعلان، بجانب إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة الذي يبلغ حوالي ٨٨١٠٤ وحدات، منها الوحدات المنتهية ٥٢٠٢٠ وحدة، والجاري تنفيذها ٣٦٠٨٤ وحدة، بجانب استعراض مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 بمدينة العبور الجديدة، والذي يشتمل على 180 عمارة تضم 3924 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

كما تم استعراض موقف مشروعات البنية التحتية وأيضا موقف الخدمات من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية بأحياء المدينة، ومنها الحيان الـ ١٣-١٤، وبهما ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية، وعدد ٥ مدارس بمراحل مختلفة، بالإضافة إلى عدد ٤ حضانات ومخبز بالإضافة إلى مركز شباب وعدد ٢ ملعب خماسى.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث وجه بالانتهاء من كافة الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا الانتهاء من الأعمال بالأرصفة والمسطحات بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع خزان التكديس الأرضي للمياه سعة ١٠٠٠٠ م٣ والذى يعمل على خدمة منطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وكذلك الأحياء (١٣-١٤-١٥-١٦) بالمدينة، حيث تابع الوزير موقف الأعمال والتوريدات بمشروع الخزان.

ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات

وفي نهاية الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بحسن إدارة المشروعات والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة، وتذليل أي عقبات، لضمان عدم التأخير، وضغط معدلات التنفيذ وتكثيف العمالة والمعدات، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية.

وعقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

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