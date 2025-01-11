يورتشيتش بعد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال: بيراميدز كتب اسمه وسط العمالقة

عبر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، رغم حداثة عهد النادي الذي يلعب منذ ٦ سنوات فقط في البطولات القارية، وهذه هي المشاركة الثانية له في دوري الأبطال، ورغم ذلك كتب بيراميدز اسمه وسط عمالقة القارة السمراء، وأصبح في ربع النهائي قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

تصريحات مدرب بيراميدز

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه فخور بلاعبيه وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة، والفوز للمرة الثالثة على التوالي في الدوري ودوري الأبطال في الوقت القاتل من اللقاء، وهو ما يعبر عن روح اللاعبين وإصرارهم وقتالهم على الفوز، وهو أمر يجعله فخورا بهم وبما يقدمونه للنادي.

المدير الفني شدد على أن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي ومتجانس ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، في ظل رطوبة عالية ودرجة حرارة، ورغم ذلك أثبت اللاعبون أنهم رجال ونجحوا في الفوز خارج الأرض وتأكيد التأهل.

مباراة بيراميدز وساجرادا

وحقق بيراميدز الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة ويتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.

وصعد فريق بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على ساجرادا.

وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي بعد وصوله للنقطة رقم 10 في حين أن ساجرادا صاحب المركز الثالث يمتلك 5 نقاط وأعلى عدد نقاط قد يصل إليه هو 8 نقاط.

مباراة بيراميدز وساجرادا

إبراهيم عادل يقود بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن تشكيل فريقه أمام ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

وادار اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، وعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

وراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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