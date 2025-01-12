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فريق "صرف صحي الإسكندرية" يحصد المركز الأول في ماراثون الأقصر الدولي

فريق صرف صحي الإسكندرية
فريق صرف صحي الإسكندرية

حصل فريق اختراق الضاحية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على المركز الأول على مستوى الفرق والأعمار السنية في ماراثون الأقصر الدولي، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة كجزء من استراتيجية الشركة لدعم العمل الجماعي والتميز.

 

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ويتقدم اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بخالص التهنئة لفريق الشركة على هذا الإنجاز الكبير الذي يُظهر الوجه المشرف للشركة في المحافل المحلية والدولية.

وأعرب "نافع" عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن الرياضة تعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء الوظيفي والصحي للعاملين، وتعكس رؤية الشركة في الاستثمار في العنصر البشري.

وأشاد "نافع" بدور اللجنة الرياضية برئاسة  "محمود عبد اللاه" في دعم الفريق وتذليل العقبات، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها "أحمد رجب" نائب رئيس اللجنة الرياضية، لدعم الفريق وتشجيعه على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد "نافع" أن الرياضة تمثل أهمية كبرى داخل الشركة، حيث تساهم في تعزيز الروح المعنوية للعاملين، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للشركة وخدماتها المقدمة للمجتمع، مشيدًا بالمجهود الذي بذله لاعبو الفريق لتحقيق هذا الإنجاز المتميز.

وهذا الفوز يضاف إلى سلسلة نجاحات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مختلف المجالات، ويبرز دورها في تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الرياضية، تأكيدًا على أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل وسيلة فعالة لتعزيز القيم الإنسانية والاحترافية في بيئة العمل

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اللواء محمود نافع بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية الفريق أحمد خالد

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