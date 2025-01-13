"التدابير المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا"، ندوة لشباب ورياضة الغربية

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة الغربية سلسلة من الندوات التوعوية للتمكين الاقتصادي للمرأة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

"التدابير المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديًا"

وقد تم تنفيذ أولى هذه الندوات بعنوان "التدابير المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديًا"، وذلك بمركز شباب شبرابلولة التابع لإدارة شباب السنطة، بحضور 50 من الفتيات والنساء، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، وبحضور سماح مصطفى منسق أندية الفتاة والمرأة.

كيفية إدارة التدابير المنزلية

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة التي تركز على كيفية إدارة التدابير المنزلية والتوازن بين الدخل المتاح وظروف غلاء المعيشة، مع تقديم نصائح عملية لإدارة الموارد الأسرية بكفاءة.

محاضرة دينية

كما قدم مندوب أوقاف الغربية محاضرة دينية ركز فيها على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كقدوة في الحياة الأسرية، وتطرق إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الزوجين وارتفاع نسب الطلاق، بالإضافة إلى تقديم حلول لتعزيز استقرار الأسرة.

تأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام الوزارة بتمكين المرأة وتطوير مهاراتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياتها والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

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