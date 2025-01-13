الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كيم كارداشيان تطالب بزيادة أجور السجناء المشاركين في مكافحة حرائق كاليفورنيا

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

 طالبت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، وسيدة الأعمال كيم كارداشيان، بزيادة أجور السجناء الذين يكافحون الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

ونشرت كيم منشور عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة خلاله إلى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، للالتفات إلي مئات الأفراد المسجونين، الذين يساعدون في إطفاء الحرائق، حيث يعملون لساعات طويلة في ظروف خطيرة مقابل لا شيء تقريبًا، حيث يتقاضون دولارا واحدا مقابل كل ساعة عمل.
فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز،في تقرير، إن الفائدة الحقيقية، للسجناء، تأتي من تخفيف عقوبات سجنهم، فإن يومًا واحدًا من الخدمة في طاقم الإطفاء، يعني تخفيضًا لمدة يومين من عقوبتهم في السجن.

 

ويكافح حوالي 1000 سجين حاليًا الحرائق في لوس أنجلوس، والتي التهمت أكثر من 40 ألف فدان وأسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، في الوقت الحالي، ولا توجد تقارير عن وفاة سجناء يعملون كرجال إطفاء.

 

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

 أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار.

 

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

بيلبورد: تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيم كارداشيان ابناء كيم كارداشيان ازواج كيم كارداشيان اخبار كيم كارداشيان كيم كارداشيان حرائق كاليفورنيا

مواد متعلقة

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby

كيم كارداشيان في مرمى النيران بسبب الأميرة ديانا
ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية