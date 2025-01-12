الداخلية تسقط 8 تشكيلات عصابية ارتكبت جرائم سرقات في 5 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الغربية والجيزة والسويس و دمياط والدقهلية، من ضبط 8 تشكيلات عصابية لإرتكاب جرائم السرقات المتنوعة من بينها سرقة مواطنين بالإكراه وخزينة شركة.

وفى مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان، مالك مخزن خردة "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الزوايا الحديدية من الأراضى الزراعية بأسلوب "الفك".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الزوايا الحديدية المستولى عليها فى تلك الوقائع.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الدقى

وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

كما تم ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول) من أحد الأشخاص كرهًا عنه بدائرة مركز شرطة كرداسة

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل"سيىء النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة عدد من مواتير المياه من مخزن بموقع تحت الإنشاء بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم بإرشادهم ضبط (عدد من المواتير المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات بيع باقى المسروقات").

وتم ضبط (سيدة، شخصين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامهم بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") والإستيلاء منه على هاتفه المحمول بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

وفى مديرية أمن السويس؛ تم ضبط (سائقان بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالدلوف لمكتب الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة فيصل وسرقة مبلغ مالى من داخله عقب الإستيلاء على مفاتيح المكتب، وتم بإرشادهما ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – المفاتيح المستخدمة).

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستيقاف طالب وسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض،وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (5 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من (محصل بمصنع أخشاب) كرهًا عنه بإستخدام سيارة وسلاح نارى أثناء توقفه بسيارته بدائرة مركز شرطة شربين، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – "بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، سيارة" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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